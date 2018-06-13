Ніякого сексу з іноземцями: Держдума Росії відзначилася расистським висловлюванням перед ЧС-2018

"Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то зовсім. Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але, тим не менш", - заявила депутат Держдуми.

Голова комітету Держдуми РФ з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями, які приїхали на чемпіонат світу з футболу.

В інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" депутат заявила, що подібна поведінка росіянок призводить до народження дітей у неповних сім'ях і нагадала досвід Олімпіади-80, який, за її словами, привів до появи в країні безлічі матерів-одиначок. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Ці діти потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то зовсім. Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але, тим не менш", — сказала депутат.

Вона закликала росіянок "виходити заміж по любові за громадян Росії, будувати гарну. сім'ю, жити дружно, народжувати дітей і виховувати їх".

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу проходитиме з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії. Раніше повідомлялося, що Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії. Також дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.