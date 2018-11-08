У Бурятії силовики затребували від місцевого ЗМІ видати IP-адреси критиків влади

Мова йде про коментарі до публікації, присвяченій закупівлі дорогих машин та меблів для посадовців місцевого уряду.

У російській Бурятії поліція затребувала від місцевого видання «Номер один» видати IP-адреси користувачів, які залишили на сайті критичні коментарі на адресу місцевої влади.

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Як повідомляється на сайті «Номер один», мова йде про коментарі до публікації «Уряд Бурятії витратить мільйони на оновлення автопарку та меблів», опублікованої 2 листопада. У матеріалі йшлося про закупівлю коштовних машин та меблів для чиновників місцевого уряду. На зазначені цілі витратять понад 7 млн рублів.

Публікація, як наголошується, викликала гнів та обурення читачів. Користувачі почали критикувати місцеву владу в коментарях.

7 листопада до редакції надійшло одразу два листа з МВС Бурятії. Одне з них прийшло з Центру з протидії екстремізму, друге – з відділу «К». Силовики вимагають надати персональні дані коментаторів.

Так, у Центрі протидії екстремізму вважають, що коментарі до статті «схиляють до перешкоджання діяльності державних органів влади». У відділі «К» взагалі ніяк не обґрунтували свої вимоги, пославшись лише на закони «Про поліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність».

Редакція підготувала відповідь для силовиків. У ньому йдеться, що відповідно до законодавства РФ вона не має право надати інформацію про IP-адреси, оскільки вони відноситься до персональних даних.

Раніше в Росії затвердили заборону на анонімне користування месенджерами.