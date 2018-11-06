У РФ затвердили заборону на анонімне користування месенджерами
У Росії більше не зможуть користуватися месенджерами анонімно. Відтепер користуватися програмами для миттєвого обміну повідомленнями зможе тільки та людина, на яку оформлено номер телефону.
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Про це йдеться в постанові уряду РФ, яку опублікували на офіційному порталі правової інформації.
Перевіркою інформації про коректність номерів будуть займатися адміністратори месенджера. А стільникових операторів зобов'яжуть вносити в свої бази дані про програми, в яких зареєструвалися їхні клієнти.
При цьому користувачам, які вже використовують додатки, не доведеться проходити перереєстрацію. Винятки становитимуть лише ті випадки, коли інформація оператора і сервісу збігається.
Нововведення набудуть чинності через 180 днів.
Як повідомляв УНІАН, раніше популярний месенджер Telegram погодився передавати особисті дані користувачів, підозрюваних у тероризмі, правоохоронним органам.
Однак для цього, правоохоронці повинні мати відповідне рішення суду. Пізніше Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що можливість розкриття даних користувачів, передбачена новою політикою конфіденційності, не поширюється на Росію.