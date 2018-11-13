У Москві чоловік купив iPhone за ванну дрібняків, яку притягнув із собою в магазин (фото)

Після покупки iPhone відвідувачі залишили магазин разом з ванною, в якій ще залишалися дрібні гроші.

Один з покупців iPhone в одному з московських магазинів заплатив за гаджет копійками, принесеними в ванні.

Про це розповіла представник магазину Людмила Семушина, передає "РИА Новости".

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"У понеділок увечері в наш магазин... прийшли дві людини, які несли ванну, наповнену дрібняками. Вони сказали, що хочуть купити iPhone і що у ванній 100 тисяч рублів", — розповіла представниця магазину. За її словами, покупці обрали апарат iPhone XS.

Семушина уточнила, що у продавця на підрахунок необхідної суми пішло близько 1,5-2 годин. Після покупки відвідувачі залишили магазин разом з ванною, в якій ще залишалися дрібні гроші.

Нагадаємо, у вересні в Москві перший покупець не купив новий iPhone, тому що витратив усі гроші на місце в черзі.