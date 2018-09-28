У Москві перший покупець не купив новий iPhone, тому що усі гроші витратив на місце в черзі (відео)

Він купив місце за 150 тисяч рублів, щоб потім перепродати, але місце ніхто не викупив, а грошей на новий iPhone не залишилося.

Сьогодні в Росії офіційно почалися продажі iPhone.

До цього люди в Москві мерзли в черзі кілька днів. Про це пише "Лентач".

Першим в магазин зайшов чоловік з ім'ям Валера і його історія "трагічна": він купив місце за 150 тисяч рублів, щоб потім перепродати, але місце ніхто не викупив, а грошей на новий iPhone не залишилося.

Тому він просто зайшов і вийшов.

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Цікаво ще й те, що Валера хоч і зайшов першим, але в черзі він був дев'ятим: перші вісім людей не змогли продати свої місця, порвали талони і пішли.

Першим покупцем у підсумку став чоловік, який займав 247-е місце, а до магазину він підійшов близько п'ятої ранку.

Черга до магазину Apple на Тверській почала утворюватися наприкінці минулого тижня. Деякі зізналися, що планували заробити, продавши свої місця в черзі ближче до дати появи гаджета в магазині. Перше місце оцінювалося в 400 тисяч рублів.