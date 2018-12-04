У Владивостоці директор школи запропонувала батькам самим вести уроки російської мови

Школа півроку не може знайти вчителя через дуже низькі зарплати.

Директор однієї з шкіл російського Владивостока запропонувала батькам самим по черзі вести уроки російської мови, оскільки школа не може знайти вчителя.

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Як повідомляють «РИА Новости», про це мати одного з учнів, розповіла на зустрічі з т.в.о. губернатора Приморського краю Олегом Кожем`яком. За її словами, вчителя російської мови та літератури для п'ятих-шостих класів школа не може знайти вже протягом півроку.

В управлінні освіти міста журналістам розповіли, що через низький рівень зарплат проблема з браком кадрів у школах стоїть гостро.

Раніше повідомлялося, що в Росії чиновницю Гульназ Шафікову, яка пише з помилками, вирішили призначити ректором Інституту розвитку освіти Башкирії. Шафікова здобула популярність після того, як 23 вересня опублікувала в соцмережах пост з двома орфографічними помилками в трьох реченнях. Наступного дня чиновниця виправила помилки, а потім видалила допис і пояснила, що це був «експеримент».