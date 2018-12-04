Навіть техніка не витримала: Лавров потрапив у курйозну ситуацію (відео)

Під час виступу Лаврова вимкнулися мікрофон та світло.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію на форумі в Москві - у нього несподівано перестав працювати мікрофон.

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Через кілька хвилин вимкнувся й екран, на тлі якого стояв міністр закордонних справ Росії.

Лавров вперто залишався на сцені доти, поки не стало зрозуміло, що проблему з технікою швидко не вирішити. "Ну, вибачте", - сказав він і пішов.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився за сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі "Росія - країна можливостей". Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.