Навіть техніка не витримала: Лавров потрапив у курйозну ситуацію (відео)
15:00, 04 грудня 2018Русский міръ
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Під час виступу Лаврова вимкнулися мікрофон та світло.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію на форумі в Москві - у нього несподівано перестав працювати мікрофон.
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Через кілька хвилин вимкнувся й екран, на тлі якого стояв міністр закордонних справ Росії.
Лавров вперто залишався на сцені доти, поки не стало зрозуміло, що проблему з технікою швидко не вирішити. "Ну, вибачте", - сказав він і пішов.
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився за сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі "Росія - країна можливостей". Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.
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