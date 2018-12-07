У Росії школяр вистрілив з ракетниці чоловікові в око, доводячи, чиї "діди воювали"

Школяр був учасником неформального молодіжного руху націоналістичної спрямованості.

Російський школяр-націоналіст став фігурантом кримінальної справи після того, як вистрілив в обличчя жителя Санкт-Петербурга, вступивши з ним у суперечку про підсумки Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Відзначається, що учень 11-го класу школи №519 був затриманий на початку грудня у зв'язку з інцидентом, який стався рано вранці 20 вересня біля будинку 61 на Бухарестській вулиці.

Читайте такожУ Росії сін чиновниці Заради федерації наклав на себе руки через іспит з російської

За словами джерела в правоохоронних органах, школяр вступив у дискусію щодо підсумків Великої Вітчизняної війни з чоловіком 1983 року народження. На ґрунті ідеологічних розбіжностей школяр побив чоловіка і вистрілив йому в обличчя з пристрою "Сигнал мисливця".

"Потерпілий був госпіталізований в стані середньої тяжкості з контузією правого очного яблука другого ступеня, крововиливом та саднами обличчя", - зазначив співрозмовник.

За його інформацією, школяр був учасником неформального молодіжного руху націоналістичної спрямованості.

Порушено кримінальну справу про навмисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості (ч. 1 статті 112 КК РФ). Школяр був затриманий на початку грудня і зараз знаходиться під підпискою про невиїзд.