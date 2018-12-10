У Росії після масових отруєнь заборонили продаж «Глоду» за низькими цінами

Постанову підписав прем'єр Дмитро Медведєв.

У Росії після масових отруєнь заборонили продаж нехарчової спиртовмісної продукції за ціною нижче за мінімальну встановлену для алкогольної продукції ціну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на нараді в Москві заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

«Документ, який я підписав, стосується будь-якого роду спиртовмісної нехарчової продукції. Ми пам'ятаємо, скільки з цим було проблем пов'язано, скільки отруєнь. Так ось, я підписав постанову уряду, якою встановлено заборону на продаж такої спиртовмісної нехарчової продукції за ціною нижче за встановлену для відповідної алкогольної продукції. Що тим самим вибиває економічну обгрунтованість такого роду торгівлі або діяльності», - сказав Медведєв.

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За його словами, також «під заборону потрапляє продаж відповідної спиртовмісної нехарчової продукції в організаціях громадського харчування. Тобто, вона не може продаватися як харчова продукція. Сподіваюся, це допоможе також знизити число отруєнь подібного роду спиртовмісними рідинами».

Як повідомляв УНІАН, у Росії регулярно відбуваються отруєння з летальним результатом після вживання різних рідин, що містять алкоголь. Найвідоміший і найчастіше вживаний продукт - «Бояришник».

У російському Іркутську суд оштрафував на 250 тис. рублів чоловіка, який організував незаконне виробництво автомобільної склоомиваючої рідини з використанням метанолу. Проданий з його підприємства метанол також був використаний для виробництва «Бояришника», від отруєння яким у 2016 році загинули 76 осіб.