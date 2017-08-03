Хук від п'яного росіянина: нападник на журналіста НТВ виявився знайомим терориста Губарєва (фото)

Версія пропагандистів росТБ про те, що напав під час прямого ефіру на кореспондента НТВ п'яний чоловік у футболці "Оплоту" є "прихильником України" і "покривав матом Росію", - брехня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко, а як доказ опублікував спільну фотографію нападника з одним з колишніх ватажків терористів Павлом Губарєвим.

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"На допомогу роспропагандистам НТВ публікую фото цього нібито "проукраїнськи" налаштованого громадянина РФ разом з терористом Павлом Губарєвим, для повноти картини вашої брехні, так сказати", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пропагандисти телеканалу RT знову "блиснули" фейком: у своєму сюжеті вони розповіли про те, що чоловік у майці "Оплот", який вдарив журналіста НТВ у прямому ефірі, виступав з проукраїнських позицій.

2 серпня в Парку Горького в Москві, де традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" та "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар в щелепу.