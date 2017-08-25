Хук у прямому ефірі зі святкування Дня ВДВ: суд відправив на виправні роботи росіянина, який ударив пропагандиста НТВ (відео)

Мировий суд у Москві засудив до 6 місяців виправних робіт Олександра Орлова, який вдарив кореспондента пропагандистського телеканалу НТВ Микиту Развозжаєва під час прямого ефіру зі святкування Дня ВДВ, передає ТАСС.

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"Визнати Орлова винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 116 КК РФ, призначити йому покарання у вигляді шести місяців виправних робіт", - оголосила рішення суддя.

Після оголошення підсудний повідомив, що задоволений вироком. "Вироком задоволений, оскаржувати не буду. Я думав, буде гірше. І ще раз прошу вибачення", - сказав Орлов.

Як повідомляв УНІАН, пропагандисти телеканалу RT знову "блиснули" фейком: у своєму сюжеті вони розповіли про те, що чоловік у майці "Оплот", який вдарив журналіста НТВ у прямому ефірі, виступав з проукраїнських позицій.

2 серпня в Парку Горького в Москві, де традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" та "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар в щелепу.