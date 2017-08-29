"Яндекс.Карти" стерли російський Сахалін після запуску ракети КНДР (скріншот)

В Росії сервіс "Яндекс.Карти" не відображає острів Сахалін.

Як повідомляє «РИА Новости», причина збою поки неясна, при цьому його поява співпала з запуском КНДР ракети до сусіднього з Сахаліном японського острова Хоккайдо.

Острів відображається на карті на максимальному віддаленні (3000 км), зникає при збільшенні карти (масштаби 1000 км, 600 км і 200 км) і знову з'являється при подальшому наближенні.

Збій спостерігається на карті-схемі, при цьому на супутниковій і гібридній картах несправностей немає, зазначає видання.

Читайте такожЯпонія закликала ООН провести термінову зустріч після загрозливого запуску ракети КНДР

Баг спостерігається в веб-версії сервісу в різних браузерах, а також в мобільних додатках для iOS і Android.

Проблема була помічена близько 2:00 мск (час за Києвом співпадає) в ніч на вівторок і була присутня через півтори години.