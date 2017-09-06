Ліки на мільйон: у Росії шахрай обдурив пенсіонерку
Шахрай під виглядом медпрацівника районної лікарні продав московській пенсіонерці фальшиві ліки за 1,1 мільйона рублів.
Шахрай під виглядом медпрацівника районної лікарні продав московській пенсіонерці фальшиві ліки за 1,1 мільйона рублів. Про це повідомив т.в.о. начальника управління інформації і громадських зв'язків міського управління МВС Юрій Тітов, передає агентство «Москва».
Він розповів, що в поліцію звернулася 73-річна жінка, якій зателефонував невідомий, що представився медпрацівником районної поліклініки. Чоловік заявив, що у неї нібито виявлено важке захворювання і терміново потрібні дорогі ліки.
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«Після цього псевдолікар прийшов до жінки в квартиру, передав їй пляшку з невідомою рідиною, забрав грошові кошти в розмірі 1,1 мільйона рублів і зник. Після його відходу пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, звернулася в поліцію», — розповів Тітов.
Поліція затримала підозрюваного у вестибюлі однієї зі станцій метрополітену. Ним виявився 40-річний чоловік. Порушено кримінальну справу про шахрайство.