Ліки на мільйон: у Росії шахрай обдурив пенсіонерку

Шахрай під виглядом медпрацівника районної лікарні продав московській пенсіонерці фальшиві ліки за 1,1 мільйона рублів. Про це повідомив т.в.о. начальника управління інформації і громадських зв'язків міського управління МВС Юрій Тітов, передає агентство «Москва».

Він розповів, що в поліцію звернулася 73-річна жінка, якій зателефонував невідомий, що представився медпрацівником районної поліклініки. Чоловік заявив, що у неї нібито виявлено важке захворювання і терміново потрібні дорогі ліки.

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«Після цього псевдолікар прийшов до жінки в квартиру, передав їй пляшку з невідомою рідиною, забрав грошові кошти в розмірі 1,1 мільйона рублів і зник. Після його відходу пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, звернулася в поліцію», — розповів Тітов.

Поліція затримала підозрюваного у вестибюлі однієї зі станцій метрополітену. Ним виявився 40-річний чоловік. Порушено кримінальну справу про шахрайство.