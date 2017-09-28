Гей-пара з Росії порізала себе біля парламенту Фінляндії

Двоє молодиків заподіяли собі ножових поранень на сходах парламенту в Гельсінкі.

Чоловіки заявили, що вони - гей-пара з Росії, пише LB.ua з посиланням на Ilta Sanomat. Інцидент біля будівлі парламенту стався 22 вересня.

Чоловіків госпіталізували з пораненнями в ділянці живота і виписали наступного дня.

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Helsingin Sanomat зазначає, що раніше молоді люди, 1995 і 1996 років народження, попросили у Фінляндії притулку, але отримали відмову.

Чоловіки - Олександр і Микита - розповіли Ilta Sanomat, що в Росії зазнали переслідувань через свою орієнтацію. Вони відзначили, що розповідь про їхню ситуацію може "змусити фінів звернути більше уваги на скрутне становище секс-меншин у Росії".

За словами одного з молодих людей, влада Фінляндії "не розуміє, що в Росії представники ЛГБТ перебувають у реальній небезпеці".