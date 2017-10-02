"Довели до заїкання за 12 рублів": у Росії хлопчика, що вкрав морозиво, затримали силовики з автоматами (відео)

У Красноярську охоронці супермаркету і поліцейські з автоматами затримали в супермаркеті 7-річну дитину, яка вкрала стаканчик морозива.

Очевидці зняли інцидент на відео. На думку жінки, яка зняла ролик, все, що сталося було обурливим, так як маленького хлопчика затримали як небезпечного злочинця.

Читайте такожУ Санкт-Петербурзі морський котик "затримав" хулігана в дельфінарії

"Кричав на весь магазин. Це шок... Викликали амбалів з автоматами, він аж заїкався, в магазині всі готові були сплатити", — написала свідок інциденту.

За її словами, вона зайшла в кімнату охорони і спробувала знімати все, що відбувається на відео, але зробити їй це заборонили. У підсумку вона змогла викласти лише невеликий фрагмент.

За словами дівчини, вона була шокована тим, як правоохоронці налякали дитину, яка навіть почала заїкатися.

"Я розумію, що красти погано, але не так лякати дитину до заїкання через 12 рублів (приблизно 5 гривень 50 копійок за поточним курсом)", — написала дівчина.