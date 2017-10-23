Чоловік, який ударив ножем ведучу "Еха Москви", заявив, що вона "кожну ніч мучила його телепатично"

У МВС заявили, що причиною нападу могла стати особиста неприязнь затриманого до Тетяни Фельгенгауер, але запевнили, що будуть розглядатися й інші версії. Поліція також виклала відеозапис допиту.

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На ньому затриманий каже, що нібито перебував із Фельгенгауер у "телепатичному контакті" з 2012 року і що останні два місяці вона його нібито переслідувала. "Кожну ніч, використовуючи телепатичний зв'язок, мучила мене", - заявив затриманий.

Джерела інформагентств стверджували, що Фельгенгауер нібито була знайома з нападником, однак ведуча "Ехо Москви" Тоня Самсонова вже заявила, що це не так.

Як повідомляв УНІАН, ведучу радіостанції "Ехо Москви" намагалися зарізати на робочому місці. Нападник зайшов у будинок, де розташована радіостанція, і бризнув охоронцю на прохідній в обличчя газом, засліпивши його. Після цього чоловік піднявся на 14-й поверх, де розташована редакція, і полоснув Фельгенгауер ножем по горлу. Все це він зробив мовчки.