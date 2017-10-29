У Росії потяг не встояв на станції Дно і зійшов з рейок
10:11, 29 жовтня 2017Русский міръ
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Зі станції Дно на місце аварії були вислані ремонтні бригади. Даних про постраждалих не надходило.
Ремонтний поїзд зі станції Дно зійшов з рейок в Новгородській області / VladTime
У Новгородській області з рейок зійшли три вагони ремонтно-відбудовного поїзда. Про це повідомляється на сайті ГУ МНС.
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«Надійшло повідомлення про сходження з рейок 3-х вагонів ремонтно-відбудовного поїзда на перегоні Дно — Волот. Сходження вагонів сталося на запасному шляху залізниці "Октябрь», — йдеться в повідомленні.
Зі станції Дно на місце аварії були вислані ремонтні бригади. Даних про постраждалих не надходило.
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