Росіянин подав позов на мільйон рублів до авіакомпанії через шурхітливу упаковку для їжі

Житель Сочі через суд зажадав від авіакомпанії "Аерофлот" мільйон рублів за те, що не зміг виспатися при перельотах через шурхітливу упаковку, в якій пасажирам подається їжа. Це випливає з позову, поданого в Пресненський суд Москви, передають "РИА Новости".

"Прошу стягнути з ПАТ "Аерофлот - Російські авіалінії" моральну шкоду в сумі 999 тисяч 999 рублів 99 копійок", - зазначено в позові.

«Поспати мені так і не вдалося, адже під час роздачі їжі та її вживання пасажирами рейсу стояв шум через те, що їжа подається в сильно коробках і пакетах, які сильно шурхотять», – заявив позивач.

Читайте такожРосіянин збив 13-річну дівчинку і зніс зупинку поки їхав здавати іспит на права

«Гучна» упаковка, за словами чоловіка, вчинила негативний вплив на його душевну рівновагу, і на ділових зустрічах його поганий настрій відбився на «діловій репутації».

Як повідомляв УНІАН, сибіряк зарубав сокирою чотирьох людей після програшу в карти. Озброївшись сокирою, чоловік наніс удари по черзі господині квартири і трьом її гостям.