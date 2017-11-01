Сибіряк зарубав сокирою чотирьох осіб після проиграшу в карти

Житель Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) затриманий в Березівському районі за підозрою у вбивстві чотирьох осіб сокирою через програш в карти. Про це в середу, 1 листопада, повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету Росії (СКР).

За попередніми даними слідчих, 48-річний житель Жовтневого району разом зі своєю співмешканкою прибув в міське поселення Березово для обстеження в медичному закладі. 31 жовтня вони зупинилися на нічліг у випадкової знайомої, де розпивали спиртне і грали в карти з ще трьома чоловіками.

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«В ході розпивання спиртного між підозрюваним і 19-річним юнаком у зв'язку з виграшем останнього в карти сталася сварка. Озброївшись сокирою, чоловік наніс удари по черзі господині квартири і трьом її гостям. Смерть усіх потерпілих настала на місці злочину», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у регіональному управлінні СКР, підозрюваний спробував сховатися, але незабаром був затриманий поліцейськими. Співмешканка чоловіка вже дала « свідчення, що його викривають». Вирішується питання про взяття затриманого під варту.