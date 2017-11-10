Росіянин виявив у себе вдома злодіїв, які випили його шампанське і заснули

21:15, 10 листопада 2017
Русский міръ
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Зловмисники планували продати викрадене золото і витратити гроші на алкоголь, але знайдене на кухні шампанське змінило хід подій.

Любителям шампанського загрожує шість років в'язниці / Фото Bart Vermeersch via flickr.com

Співробітники поліції в Краснодарі затримали на гарячому чоловіка і жінку, підозрюваних у крадіжці. В поліцію зателефонував місцевий житель і розповів про те, що в його будинку в мікрорайоні Пашковському перебувають невідомі чоловік та жінка, повідомив сайт Кубань 24.

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Прибулі правоохоронці виявили двох п'яних громадян. Будинок оглянули, виявилося, що зловмисники у відсутність господаря розбили вікно, проникли в приміщення і вкрали дві золоті ланцюжки, кулон та кільце. Після цього вони знайшли на кухні пляшку шампанського, випили її і вирушили в спальню, де згодом заснули.

У відділі поліції 36-річна уродженка Сочі і її 35-річний приятель з Іркутська розповіли, що познайомилися кілька місяців тому і приїхали в Краснодар. Викрадене золото вони планували продати, а гроші витратити на алкоголь. Раніше жінку вже притягували до кримінальної відповідальності за невиконання обов'язків по вихованню дитини, а чоловіка - за викрадення.

Ювелірні прикраси вилучили та повернули власнику, збиток міг становити 40 тис. рублів. Порушили кримінальну справу. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

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Теги: #грабіжники-невдахи