На з'їзді бізнесменів Путін запропонував в анекдоті про згвалтування замінити тракториста на доярку (відео)

Мільярдер Лісін на з'їзді бізнесменів розповів вульгарний анекдот, Путін дав зрозуміти, що в анекдотах про згвалтування розбирається краще.

На з'їзді російських бізнесменів мільярдер Володимир Лісін розповів, що підтримка з боку держави часто не працює, оскільки одночасно вводяться обмеження. В якості прикладу він розповів "старий радянський анекдот".

"Колгосп. Іде зібрання. Встає голова і каже: «Ви знаєте, у нас проблема - посівна на носі, а коваль запив. Запив коваль, треба щось робити». Є пропозиція. Піднімається найрозумніший і каже: «Давайте відправимо його на лікування». Голова: «Ну яке лікування? Посівна на носі — хто буде ремонтувати? А коваль один. Всі пропали, інших немає! Які ще пропозиції?» Хтось каже: «Давайте його позбавимо квартальної премії». «Ну так, у нього троє дітей — він зараз піде [працювати] в сусідній колгосп, і ми його теж втратили. Давайте що-небудь краще». Хтось каже: «Давайте наб'ємо пику!» «Ну ви що: 40 років мужику, набити морду — він просто розвернеться і кине всю роботу, так само теж не можна». І тут тягнеться рука: «А давайте його згвалтуємо?» Голова розводить руками: «Ви що — з глузду з'їхали? Що за пропозиція?» Тягнеться друга рука: «А давайте згвалтуємо тракториста?» «А при чому тут тракторист?» «А у нас їх двоє!»", - розповів Лісін.

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Президент Росії Володимир Путін перебив Лісіна: "Володя, а Володя, ну сказав би про доярку хоча б! Ну що ти... (Сміх.) Куди вас тягне! Ну куди...", - сказав він.

"Ви зіпсували, не встиг дійти", - відповів Лісін.

"Поки світ бореться з насильством і гомофобією, обидві теми в Росії залишаються предметом для жартів", - констатувало видання Meduza.

"Це говорить глава держави і це опубліковано на офіційному сайті Кремля", - пише Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, під час прес-конференції в грудні Путін розповів не менш шокуючий анекдот: "А якщо завтра прийдуть бандити до нас, уб'ють мене, мати, твоїх братів, сестру згвалтують", - говорилося в ньому.