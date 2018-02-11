Поліцейських Ростова зобов'язали ходити з сім'ями до священиків

Відео зустрічі зі священиками ростовським поліцейським необхідно надати начальству до 12 лютого.

Керівництво управління поліції Ростова-на-Дону (РФ) вирішило залучити до боротьби з зростанням злочинності серед співробітників внутрішніх справ Російську православну церкву.

Про це йдеться в наказі від 7 лютого, опублікованому в Telegram-каналі "Омбудсмен поліції".

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"У строк до 12 лютого під відеозапис повісті зустріч з членами сімей підлеглих працівників з запрошенням представників Російської православної церкви", – йдеться в документі.

Відео зустрічі зі священиками необхідно надати в управління поліції.

Також поліцейським рекомендовано відмовитися від відвідування барів і нічних клубів в службовий та неслужбовий час.