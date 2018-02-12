Для м'якої їзди: ями в центрі російського Воронежа залатали за допомогою матраців (фото)

В Росії існує творчий підхід до боротьби із поганими дорогами.

Незвичайний ремонт зробили у дворі на площі Застави в російському Воронежі.

Як повідомляє "Блокнот Воронеж", мешканці будинків на площі Застави втомилися від ям у дворі і вирішили творчо підійти до боротьби з поганими дорогами. На проблемні ділянки вони поклали матраци. Наскільки ефективний такий ремонт, покаже час, однак воронежців вважають, що таким способом вони показали відповідальним особам, де головні проблеми з дорогами.

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На думку воронежців, за допомогою матраців можна вказати і на інші проблемні місця в місті.

«Це нанотехнології, а насправді тепер влада зверне увагу на цю дорогу», «Будемо боротися з поганими дорогами з адопомогою матраців», «Оригінально, головне, щоб ніхто не заснув на них», «Ось це дійсно розібралися з ямами, тепер у всіх буде м'яка дорога», - пишуть воронежців.