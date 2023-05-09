Азатбек Омурбеков після різанини в Київській області отримав "героя" Росії.

Полковника армії Російської Федерації Азатбека Омурбекова, який вбивав українців у період тимчасової окупації Київської області у 2022 році, помітили на параді до 9 травня в Хабаровську. Він командував 64 мотострілецькою бригадою.

За інформацією журналістів "Важливих історій", один з військових цього підрозділу Данило Фролкін зізнався, що під час окупації одного з сіл в Україні вбив мирного жителя. За його словами, Омурбеков бив та принижував солдатів.

"Цьому командуванню намагалися пояснити, що ми більше в наступ не підемо. Омурбеков після цього почав пацанів бити, начебто вони слабаки, нецензурною лайкою їх покривав просто. Одному прикладом по обличчю вдарив, іншому пістолет приставив до чола, сказав: "Я зараз тебе взагалі застрелю і мені взагалі нічого за це не буде", - заявив Фролкін.

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Крім того, Омурбеков весь період окупації "просидів у підвалі школи", де був штаб, а також брехав командуванню про успіхи бригади. Також кілька військових РФ розповіли, що полковник віддав наказ вбивати "всіх, у кого телефони знайдете" та обстріляти кілька цивільних машин.

До Росії Омурбеков повернувся після поранення, після чого йому присвоїли звання героя Росії "за мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку".

Полковник армії РФ Азатбек Омурбеков - що відомо

У квітні 2022 року російський диктатор Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ. Військові злочинці влаштували криваву різанину в Бучі на Київщині.

Глава Кремля присвоїв бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "гвардійська". При цьому командра "бучанських катів" Азатбека Омурбекова підвищили до звання полковника.

Пізніше видання The Guardian розповіло про деяких російських командирів і генералів, яких звірствували в Україні, серед військових злочинців виявився і Омурбеков.

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