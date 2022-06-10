На другому місці - очільник уряду.

Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати нового опитування про рівень підтримки і довіри до президента Володимира Путіна та інших політиків.

Як йдеться у звіті, попри невдачі у війні проти України 78,3% росіян нібито схвалюють діяльність президента Володимира Путіна.

Крім того, 80% росіян, за даними опитування, довіряє президенту.

"На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну - 63,5%, Геннадію Зюганову – 33,1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%", - йдеться у звіті.

Рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра Мішустіна і уряду Росії за останній тиждень нібито склав 53,4% і 52,9% відповідно.

Як писав УНІАН, згідно з результатами опитування "ВЦИОМ", опублікованими на початку квітня, серед росіян 74% підтримують проведення так званої "спеціальної військової операції" в Україні. Ще 78% - схвалюють дії Володимира Путіна, а 89% респондентів довіряють своїй армії.

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