Пандемія коронавірусу позначилася на рівні наркоспоживання в Росії / trademaster.ua
Росіяни стали більше пити під час пандемії смертельної коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це заявила директор Національного наукового центру наркології-філії Центру імені Сербського, психіатр-нарколог Тетяна Клименко, передає РИА Новости.
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"Пандемія коронавірусу позначилася на рівні наркоспоживання... Є інформація про те, що зростає рівень споживання алкоголю», - зазначила вона.
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