Генеральний штаб ЗС РФ в черговий раз дискредитував силу російської армії дешевим імпортозаміщенням з Китаю: окупантів озброюють на війні в Україні дешевими ліхтариками з Аліекспресс.
Їх військові Россі застосовують на фронті замість приладів нічного бачення, стверджує проект ВЧК-ОГПУ. Він отримав у своє розпорядження записи з цими "шедеврами".
"У розпорядженні ВЧК-ОГПУ опинилися записи "шедеврів" імпортозаміщення від Генштабу. Його представники накупили дешевих китайських ліхтариків з Аліекспресс і відправили їх учасникам війни в якості засобів для ведення бою в нічних умовах", - йдеться в повідомленні проекту.
РосЗМІ також оцінили зусилля вітчизняного ВПК в модернізації використання приладів: "Модернізація у вигляді кріплення городнього ліхтаря на голову військовослужбовця".
Там вважають, що відповідальні за озброєння армії особи "непогано заробили" за рахунок такого "повороту на схід". Формально, замовником ліхтариків є Генштаб ЗС РФ і перед відправкою в бойові підрозділи продукцію ВПК приймає його комісія, нагадує проект.
"Але це в теорії. А на практиці таку закупівлю можна зробити на ринку "Садовод", - зазначили там.
Також ВЧК-ОГПУ згадав про чутки стосовно того, що начеб-то з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим "щось сталося". "Поставки на фронт нової партії китайських ліхтариків доводять нам, що він живий і здоровий", - іронізують росЗМІ.
Путін збрехав про кількість військ РФ в Україні
Зазначимо, неточними заявами про чисельність військ РФ в Україні також зганьбив російську армію безпосередньо лідер країни Володимир Путін.
У грудні 2023 року він запам'ятався перебільшеною цифрою, стверджуючи, що в Україні у бойових діях беруть участь 600 тисяч росіян. Цю інформацію спростували в ГУР України. Представник відомства Андрій Юсов сказав, що проти України зараз воюють понад 450 тисяч окупантів. Також він назвав всю інформацію, яку розповідає Путін про війну, неправдивою.