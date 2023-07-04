Окупанти запевняють, що збили всі дрони, які летіли на російську столицю.

Міністерство оборони РФ підтвердило факт повітряної атаки по території Москви і Московської області і заявило про збиття всіх безпілотників, що летіли на столицю.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви", - йдеться в заяві.

Міноборони РФ стверджує, що чотири "українських БПЛА" було збито силами ППО на території так званої "Нової Москви", а ще один безпілотник, як заявляється, був придушений засобами радіоелектронної боротьби і впав на території Одинцовського району Московської області.

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"В результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", – стверджує військове відомство країни-агресора.

Атака безпілотників на Москву 4 липня - що відомо

Вранці 4 липня російські пабліки вибухнули повідомленнями про атаку безпілотників на Нову Москву – західні райони Підмосков'я, адміністративно приєднані до міста Москва. Зокрема, вибухи лунали в районі селища Валуєво і села Акіньшино, а також над сусідньою Калузькою областю.

Через атаку безпілотників у підмосковному аеропорту "Внуково" відклали виліт кількох рейсів. Крім того, деякі літаки, що якраз мали приземлитися, довелося спрямувати в інший аеропорт.

Примітно, що всього добу тому російська армія влаштувала масовану атаку безпілотниками по українських містах. Її росіяни тероризмом не називали.

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