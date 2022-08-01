За словами експерта, в Росії не очікували цієї новини.

Новина про "атаку ЗСУ" на штаб Чорноморського флоту РФ серйозно вплинула на росіян. Вони вкотре переконалися у слабкості "другої армії світу".

Про це заявив колишній спічрайтер президента РФ Володимира Путіна, російський політолог Аббас Галлямов в ефірі "24 каналу".

"Новина, на яку ніхто не чекав – обстріл штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Це зовсім вже інша справа. Це змінює сприйняття війни в очах росіян. Провокація – не провокація, але бойові дії фактично перенесені на територію Росії. Для росіян це шок", – сказав він.

При цьому Галлямов уточнив, що так висловлюються, адже росіяни вважають анексований Крим своїм.

"З ювелірною точністю влучили в штаб. Це цілком очевидний наочний доказ того, що російська армія не справляється зі своїми завданнями. Тобто, зібралися за три дні взяти Київ, а минуло п'ять місяців і б'ють по Севастополю – ось як це сприймають росіяни. І це делегітимізує Путіна. Якщо такі речі продовжаться, це може статися раніше 2024 року (відхід Путіна від влади – УНІАН)", – додав політолог.

"Атака ЗСУ" на штаб ЧФ РФ

Раніше Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі. В результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Пізніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук спростував заяви окупантів щодо "удару ЗСУ" по штабу Чорноморського флоту в Криму.

"Повідомлення про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - написав він.

Згодом окупанти повідомили, що атака на штаб Чорноморського флоту РФ, розташований в окупованому Севастополь, нібито була здійснена з території міста.

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