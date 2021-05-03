8-річна дівчинка вижила, її госпіталізували.

У Мурманську бродячі собаки більше ста разів вкусили восьмирічну дівчинку.

Про це повідомляє "Мурманський вісник".

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За даними видання, два нечипованих собаки напали на 8-річну дівчинку. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували. На тілі, обличчі та кінцівках дитини зафіксовано понад 100 укусів.

Правоохоронці займаються встановленням всіх обставин події.

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Автор: Катерина Лиманська