Блазень обурився, що Україна вимагає виходу на кордони 1991 року, перш ніж сісти за стіл переговорів.

"Запасний президент" РФ Дмитро Медведєв, схоже, знову перебрав з алкоголем і видав порцію маячні про Україну, якої "не існує".

Як заявив Медведєв в Telegram, його обурило, що Україна погодиться на переговори з агресором тільки за умови виходу на кордони 1991 року. Він повторив тезу Путіна про "Україну, яку створив Ленін".

"Українська "хунта" весь час стверджує, що умовою переговорів є вихід на якісь їхні кордони 1991 року. Це кордони областей Росії та колись губерній Російської імперії, а не міфічної України. Україна – це Земля Саннікова, започаткована Леніним. Була недовго і зникла з карти. Немає такої землі. Що б там не думали на Заході та в окупованому російському місті Києві", - видав Медведєв.

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Інші істеричні заяви Медведєва

Медведєв - найвідоміший кремлівський блазень, який регулярно видає дивні заяви. Нещодавно він закликав фізично усунути Зеленського, а потім пішов наперекір Лаврову і виключив переговори з Україною.

Нещодавно Медведєв, реагуючи на закриття російської школи при посольстві РФ у Варшаві, закликав у Twitter "винищувати" поляків, "як щурів".

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