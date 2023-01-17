Окупанти були незадоволені тим, що поїзд не опалювався.

У Росії близько 200 солдатів влаштували бунт через холод у потязі, який віз їх на війну в Україну.

Як повідомляє російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, інцидент стався 13 січня. Склад з чотирьох вагонів зупинили на станції "Улусарка" в Липецькій області.

"Бійці по дорозі в зону "СВО" ледь не отримали обмороження, оскільки настали заморозки, а поїзд ніяк не опалювався", - йдеться в повідомленні.

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Через це російські військовослужбовці відмовилися продовжувати рух і зажадали чотири тонни вугілля, а також воду для запуску котла в складі. На місце довелося викликати поліцейських, щоб ті втихомирили солдатів.

Бунти в російській армії

Російський журналіст і блогер Майкл Накі ще в листопаді заявив, що в Росії зростає невдоволення серед мобілізованих.

Восени стало відомо, що окупанти затримали солдатів, які відмовилися воювати. Їх утримували на одному з підприємств Луганської області.

Нещодавно в Брянській області сержант відкрив вогонь у бік майора, який його побив.

А в місті Володимир дружини російських військовослужбовців підняли бунт, після чого місцевому губернатору довелося повернути деяких з них з фронту.

За даними The Times, РФ планує відправити на війну в Україну до 500 тисяч осіб.

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