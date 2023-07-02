У Криму збирають гроші на харчування для окупантів / Ілюстрація REUTERS

У Криму оголосили збір коштів на покупку корови, м'ясо якої піде на приготування обідів для російських окупантів в Армянську.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, збір коштів оголосили "волонтери" з Бурятії. За інформацією журналіста, поки на покупку корови, вдалося зібрати лише частину необхідної суми.

"Волонтери з Бурятії оголосили збір на корову. Її м'ясо піде на обіди для російських солдатів в Армянську.... Схоже, в армії РФ не вистачає не тільки мізків і боєприпасів, а й їжі. "Шойгу! Герасимов! Де корови?"- іронізує журналіст.

Відео дня
Скриншот Telegram

Цікаво, що оголошуючи збір грошей на потреби "другої армії світу", псевдоволонтери на третину завищили вартість великої рогатої худоби, заявивши, що корова за 70 тисяч рублів - це вкрай вигідна пропозиція, від якої не можна відмовлятися. 

Скриншот Telegram

Згідно приватним об'явами на Аvito, вартість корів в Криму зараз набагато нижче заявленої "турботливими бурятськими волонтерами", які збирають гроші на прожиток окупаційно російської армії.

Скриншот Avito
Скриншот Avito

Ситуація в Криму

28 червня 2023 року журналісти оновили інтерактивну карту російських військових об'єктів у Криму. 

На даний момент Криму зафіксовані 32 військові об'єкти армії РФ.  Крім військових баз, складів, аеродромів та інших об'єктів армії РФ, на карті додані понад 60 місць з фортифікаціями.

Також раніше повідомлялося про супутникові знімки нових окопів, які Росія підготувала для оборони Криму.

Колаборанти масово намагаються виїхати з Криму і вивозять свої сім'ї. 

2 червня 2023 року повідомлялося про те, що окопи окупантів на півночі Криму подекуди мають довжину до 10 км і призначені не тільки для піхоти, а й для броньованої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: