Поки на покупку корови вдалося зібрати лише частину необхідної суми.

У Криму оголосили збір коштів на покупку корови, м'ясо якої піде на приготування обідів для російських окупантів в Армянську.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, збір коштів оголосили "волонтери" з Бурятії. За інформацією журналіста, поки на покупку корови, вдалося зібрати лише частину необхідної суми.

"Волонтери з Бурятії оголосили збір на корову. Її м'ясо піде на обіди для російських солдатів в Армянську.... Схоже, в армії РФ не вистачає не тільки мізків і боєприпасів, а й їжі. "Шойгу! Герасимов! Де корови?"- іронізує журналіст.

Відео дня

Цікаво, що оголошуючи збір грошей на потреби "другої армії світу", псевдоволонтери на третину завищили вартість великої рогатої худоби, заявивши, що корова за 70 тисяч рублів - це вкрай вигідна пропозиція, від якої не можна відмовлятися.

Згідно приватним об'явами на Аvito, вартість корів в Криму зараз набагато нижче заявленої "турботливими бурятськими волонтерами", які збирають гроші на прожиток окупаційно російської армії.

Ситуація в Криму

28 червня 2023 року журналісти оновили інтерактивну карту російських військових об'єктів у Криму.

На даний момент Криму зафіксовані 32 військові об'єкти армії РФ. Крім військових баз, складів, аеродромів та інших об'єктів армії РФ, на карті додані понад 60 місць з фортифікаціями.

Також раніше повідомлялося про супутникові знімки нових окопів, які Росія підготувала для оборони Криму.

Колаборанти масово намагаються виїхати з Криму і вивозять свої сім'ї.

2 червня 2023 року повідомлялося про те, що окопи окупантів на півночі Криму подекуди мають довжину до 10 км і призначені не тільки для піхоти, а й для броньованої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: