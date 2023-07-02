Журналіст зазначив, що окопи окупантів на півночі Криму подекуди мають довжину до 10 км та призначені не лише для піхоти, а й для броньованої техніки.

Окупанти у Криму справді бояться того, що Збройні сили України найближчим часом зможуть пробити коридор до Кримського перешийку та увійти на півострів, тому намагаються серйозно укріпити оборону.

Про це розповів журналіст Радіо Свобода Ігор Токар в ефірі Radio NV, описавши лінію оборони російських окупантів на півночі Криму. Він зазначив, що росіяни застосовують "зуби дракона", окопи, бліндажі, різні фортифікаційні споруди, які сприяють оборонному характеру, а не нападу.

"Так от, по північній частині Криму, фактично по цій лінії, хто знає, можливо, дорога від Красноперекопська до Джанкоя, це траса Е97, вздовж оцієї лінії, яка повторює перешийок, там доволі-таки вже серйозна побудована лінія оборони", — розповів Токар.

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За словами журналіста, окопи окупантів на півночі Криму подекуди мають довжину до 10 км, розгалужені та призначені не лише для піхоти, а й для броньованої техніки.

"Вони, скажімо так, побудовані не показово для того, щоб там замилити очі. … Вони дійсно побудовані для того, щоб тримати оборону", — сказав він.

Росіяни намагаються закріпитися у Криму - що відомо

Журналісти проектів Радіо Свобода Крим. Реалії та "Схеми" за допомогою низки супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік оновили карту військових об'єктів Криму. За останніми даними, у Криму позначено 32 військових об’єкти армії РФ. Крім військових баз, складів, аеродромів та інших об’єктів армії РФ, на мапі додані понад 60 місць з фортифікаціями.

Також раніше повідомлялося, про супутникові знімки нових окопів, які Росія підготувала для оборони Криму. Загалом, російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з України до Джанкоя. При цьому велика частина окопів зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона.

Водночас окупанти не особливо вірять у свої шанси втримати півострів. Так, повідомлялося, що колаборанти масово намагаються виїхати з Криму та вивозять свої сім’ї.

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