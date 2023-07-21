Він вважає, що диктатор ще не вирішив, як помститься ватажкові "вагнерівців".

Президент Росії Путін зараз намагається виграти час, щоб вирішити, як вчинити з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс на Aspen Security Forum, пише BBC. Бернс вважає, що недавній заколот оголив істотні слабкості в путінській системі влади, він може як і раніше прагнути помститися Пригожину. "Те, що ми бачимо, - це дуже складний танець", - додав глава ЦРУ.

За його даними, Пригожин переїжджає з місця на місце, але останнім часом перебував у Мінську. "Вагнерівці" як і раніше представляють цінність для російського керівництва в таких країнах, як Африка, Лівія і Сирія, тому цілком ймовірно, що Путін спробує відокремити групу від її лідера.

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"Путін - це людина, яка вважає, що помста найкраще подавати холодною. З мого досвіду, Путін є апостолом відплати, тому я буду здивований, якщо Пригожин уникне подальшої відплати", - сказав Бернс.

Також він підтримав слова Джо Байдена про те, що Пригожину варто перевіряти свою їжу. "Якби я був Пригожиним, я б не звільняв свого дегустатора", - сказав Бернс.

Наслідки заколоту для Пригожина

Як відомо, після невдалого "походу на Москву" Пригожина "пробачили" і дозволили піти в Білорусь разом зі своїми найманцями. У своєму зверненні Путін заявив, що вони теж "патріоти".

Відкриту проти нього справу про збройний заколот закрили, а вилучені під час обшуків гроші повернули. При цьому Пригожин ліквідував свій медіахолдинг "Патріот".

У Кремлі заявляли, що Путін 29 червня зустрівся в Кремлі з Пригожиним і командирами приватної військової компанії.

Останні дні в польовий табір під Осиповичами прибувають колони ПВК, також повідомляється, що найманці почали навчати білоруських військовослужбовців.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, говорячи про долю Пригожина, сказав, що Путін "не буде його "мочити".

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