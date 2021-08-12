Через смог страждають майже 400 населених пунктів у Красноярському краї РФ.

Всі жителі російського Сибіру, незадоволені задимленістю через лісові пожежі, є "істеричками", "плаксивим набрідом"і" ниючою купою лайна".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник губернатора Красноярського краю Андрій Агафонов.

Зараз публікацію вже видалено, але російські ЗМІ встигли зробити її скріншот.

Читайте такожУ Росії чиновниця потрапила до лікарні після танцю стриптизера (відео)Таким чином, Агафонов прокоментував скарги під фото на сторінці російського фігуриста Олексія Ягудіна в Instagram, який відвідав Красноярськ. Зараз в Красноярському краї і Якутії буяють щорічні лісові пожежі, проте спортсмен нібито "не помітив" диму, що викликало гнів містян.

"Я почитав коменти в Instagram Ягудіну, і стало трохи соромно, що я теж з Красноярська. Як люди на це перетворилися, на цю ниючу купу лайна?" - написав з цього приводу Агафонов.

На думку чиновника, критики постійно живуть з "відчуттям вічної ущемленості".

"Окремі компліменти бійцям невидимого фронту, які виховали ціле покоління істеричок "в режимі чорного неба". Це не жителі Сибіру, це взагалі не росіяни, це якийсь плаксивий набрід", - резюмує Андрій Агафонов.

Варто зазначити, що дим від пожеж накрив майже 400 населених пунктів в Красноярському краї. З цієї причини навіть затримувалися рейси в місцевому аеропорту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у грудні минулого року російський чиновник збудився під час конференції через декольте колеги.

Автор: Станислав Кожемякин