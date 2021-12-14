Дівчина заявила, що таким чином вона хотіла привернути увагу людей до своєї діяльності - вона пече торти на замовлення.

У Росії на одному з сайтів з'явилося лячне оголошення. У розділі "тварини" жінка помітила фото немовляти, в описі до якого йшлося про продаж дитини. Виявилося, оголошення розмістила 17-річна росіянка. Дівчина пояснила поліції, що таким чином вона хотіла "розкрутити" свій бізнес.

Жінка, яка помітила лячне оголошення, звернулася в поліцію. Про це повідомляє російське видання "Невські новини".

Пропозицію про терміновий продаж дитини, в якій було зазначено, що ціна немовляти - "договірна", вирішили перевірити правоохоронці. На розміщеному в мережі фото був зображений хлопчик в пелюшках.

Поліція знайшла власника акаунта, з якого було розміщено оголошення. Однак жінка, з чийого профілю "продавали" немовля, заявила про те, що до цього причетна не вона, а її родичка. Поліція зателефонувала батькові 17-річної дівчини, яка розмістила оголошення, але той сказав, що у його дочки немає ніякої дитини.

Після цього дівчину знайшли. Виявилося, що вона почала пекти торти на замовлення, але у неї було дуже мало замовлень. Тому вона вирішила "розкрутити" свій бізнес в мережі, але чомусь обрала для цього дивний метод. Дівчина взяла в інтернеті фото немовляти й розмістила оголошення про його "продаж".

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії педофіл зґвалтував півторарічну дівчинку. Жахливий випадок стався у квартирі сімейної пари, яка дозволила своєму 36-річному знайомому пожити у себе.

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Автор: Віолетта Орлова