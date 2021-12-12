Вночі батьки дівчинки пішли в магазин, чим і скористався педофіл.

У Росії житель Саратовської області зґвалтував півторарічну дівчинку.

Про це пише РБК.Росія з посиланням на Слідчий комітет в регіоні.

Повідомляється, що жахливий випадок стався в квартирі сімейної пари, яка дозволила своєму 36-річному знайомому пожити у себе. З ними проживали їх малолітні діти: дівчинка у віці 1 рік і 7 місяців та 5-річний хлопчик.

Вночі подружжя пішло в магазин, чим і скористався педофіл, який зґвалтував маленьку дівчинку. По приходу додому мати дитини побачила на обличчі дочки синець і тілесні ушкодження. Після цього батьки викликали поліцію, а дівчинку госпіталізували в лікарню.

Проти педофіла порушили кримінальну справу про дії сексуального характеру із застосуванням насильства щодо особи, яка не досягла 14-річного віку з використанням безпорадного стану.

Чоловік зізнався у скоєному злочині.

Як повідомляв УНІАН, в Росії 30-річний житель Петербурга дев'ять років розбещував пасинка і платив йому за мовчання.

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Автор: Віолетта Орлова