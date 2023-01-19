Один з "єдиноросів" заявив, що ця послуга зараз найпопулярніша в Україні.

В РФ не втомлюються видавати безглузді фейки про Україну. Цього разу депутат Держдуми від "Єдиної Росії" В'ячеслав Ніконов заявив, що "денацифікація" в Україні йде за планом, бо найпопулярніший сервіс у нас - це видалення татуювань зі свастикою.

На маячню росіянина звернув увагу український журналіст Денис Казанський, опублікувавши фрагмент його заяв.

"Щодо "денацифікації": зараз, кажуть, один з найпопулярніших видів сервісу в Україні - це виведення свастики. Для виїзду в Європу, для участі у бойових діях. Вони розуміють, що нацизм для них стає збитковим і поганим. Процес "денацифікації" йде досить успішно", - заявив Ніконов.

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Журналіст іронічно заявив, що "раніше кожен українець мав татуювання зі свастикою, але завдяки Росії тепер цього більше не буде".

"Ось такою дичиною путінські холуї цілком серйозно виправдовують своє злочинне вторгнення в Україну і масове винищення мирного населення. А потім в один вони просто оголосять, що спецоперація закінчена, тому що ми всі видалили татуювання зі свастиками, і всі цілі досягнуті. І наZі-дегенерати в це повірять і радісно славитимуть Путіна за блискучу перемогу над нацизмом", - прокоментував Казанський.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявляла, що ціль "спецоперації" (саме так вони називають війну) - "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Київ підтримали озброєнням та технікою низка західних держав, і у Москві не раз заявляли, що росіяни "воюють з НАТО".

Останнім часом в РФ жваво говорять про переговори, але українська влада відмовляється. Київ вважає, що загарбники можуть використати переговорний процес для підготовки до нових агресивних дій.

Крім того, російська влада не хоче вести перемовини про долю вже окупованих територій України. Українська ж сторона вважатиме перемогою у війні з РФ лише звільнення всієї своєї землі, в тому числі частини Донбасу та Криму.

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