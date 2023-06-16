Автівку довелося швидко лагодити особисто очільнику компанії-розробника.

Нова Lada Aura феєрично підмочила репутацію російського автопрому - автівка не завелась під час презентації на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Відео ганьби "корита" АвтоВАЗу з'явилося у соцмережах у п’ятницю, 16 червня. На кадрах видно, як виробники намагалися похвалитися автівкою перед кремлівськими пропагандистами і міністром фінансів РФ Антоном Силуановим, але завели її не з першого разу.

"Диво російського автопрому" довелося ремонтувати прямо під час презентації особисто очільнику компанії Максиму Соколову. Запуск двигуна публіка зустріла шаленими оваціями. Втім, згодом росіяни засмутилися, але не якістю вітчизняних автівок, а в очікуванні насмішок з боку українців.

Російський автопром помирає

Виробники машин почали масово залишати Росію після повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер росіяни не розраховують на автівки Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших марок.

Втім, Кремль вирішив зомбувати росіян терміном "імпортозаміщення". В РФ перезапустили вітчизняний автопром. Втім, у січні-лютому продажі машин марки Lada впали на 19,4 %. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що буде випускати автомобілі Lada лише в трьох кольорах. Дане рішення було пов'язано з нестачею фарби через введені проти агресора санкції. Повідомлялося, що можна замовити автомобілі білого, чорного та темно-зеленого кольорів. Раніше автомобілі були доступні в шести-восьми кольорах.

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