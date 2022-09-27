Транспортна черга простяглась щонайменше на 16 кілометрів.

Maxar Technologies публікує супутникові знімки величезних заторів на КПП "Верхній Ларс" російсько-грузинського кордону охочих покинути Росію на тлі оголошеної Путіним "часткової мобілізації".

Про це йдеться у дописі компанії у Twitter.

На знімках видно чергу транспортних засобів росіян, що простяглась щонайменше на 16 кілометрів на північ до прикордонного переходу.

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Також у чергах на в'їзд до Грузії стоять вантажівки.

Як писав УНІАН, російські силовики вже зробили офіційну заяву щодо встановлення на КПП "Верхній Ларс" мобілізаційного пункту.

Також російська сторона підтверджує, що ситуація на російсько-грузинському кордоні залишається напруженою через наплив охочих покинути РФ росіян.

Громадянам РФ дозволили піший перехід через кордон.

Чи закриватимуть в'їзд для росіян: у Грузії зробили заяву

Глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі не побачив причин закривати кордон із Росією.

"Мені незрозумілі вимоги однієї частини опозиції закрити кордон із Росією, а іншої, навпаки, приймати якнайбільше росіян. У нас немає підстав закрити кордон з Росією", - сказав він журналістам.

Грузинська влада вже вжила заходів для посилення контролю на прикордонних КПП, зокрема, збільшила кількість працівників для проведення митного контролю.

Росіяни тікають від мобілізації

Раніше видання "Важливі історії" писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою - у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання "Верстка" писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів "біженців" на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в'їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Ходили чутки про введення заборони на в'їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом.

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