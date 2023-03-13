За версією силовиків, жінка переказувала кошти на благодійні рахунки.

У російському Хабаровську силовики затримали жінку, звинувативши її у фінансуванні Збройних сил України. За версією слідства, росіянка нібито переказувала кошти на благодійні рахунки для допомоги українській армії "в діяльності, спрямованій проти безпеки" РФ.

За даними росЗМІ, затримана є активісткою руху "ЯМиФургал", створеного прихильниками колишнього губернатора-ліберала Сергія Фургала, якого режим Путіна засудив на 22 роки колонії суворого режиму.

В ФСБ заявили, що затримана росіянка діяла "за мотивами політичної ненависті та ворожнечі". Їй інкримінують порушення статті 275 КК Російської Федерації про "державну зраду".

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На кадрах із затримання видно, що росіянку схопили посеред вулиці. Її везли на авто, а потім повели на борт літака.

Інші затримання в РФ

Сьогодні в ФСБ справжній "врожай" агентів України. Окрім жінки, яка задонатила ЗСУ, силовики затримали росіянина, який нібито намагався схиляти "мобіків" до роботи на українську розвідку.

Перед цим в Іркутську затримали ветерана афганської та чеченської воєн Володимира Тимофєєва. Чоловік критикував вторгнення Росії в Україну, а в Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой, у лузі червона калина".

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