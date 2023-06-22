Терорист перерахував місця, в які не зміг потрапити для зіткнень з ЗСУ у 2022 році та оголосив, що на питання його військової кар'єри впливають путінські генерали.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) оголосив, що путінські "військові генії" Шойгу, Герасимов та Пригожин заважають йому зробити військову кар'єру в Україні. Нагадаємо, що раніше він розкрив позиції загонів Кадирова у Білгородській області.

У своєму Telegram Гіркін зазначив, що у 2022 році намагався потрапити на війну в Україну тричі, але Кремль був проти: "До армійської частини через Крим, до батальйону "Невський", до одного з полків "мобіків" 1-ї Слов'янської бригади", - перерахував терорист.

"Держава твердо (поки) не має наміру залучати мене ні до участі у "СВО", ні взагалі до будь-якої військової та Державної служби, оскільки у неї в розпорядженні є такі військові генії", - заявив Гіркін.

Терорист пройшовся "по заслугах" кожного, назвавши Шойгу кримінальником-рецидивістом, Пригожина - путінським "ресторатором-офіціантом", а Герасимова, Лапіна та Мадурова - просто "професійними" вояками РФ.

Також він вказав, що в талантах розвідки не здатний зрівнятися з такими "діячами", як Наришкін та Сергій Бесєда (глави Служби зовнішньої розвідки РФ та ФСБ відповідно).

Гіркін підбив підсумок, що у ролі звичайного солдата Росії не потрібен й згадав, що деякі добровольчі підрозділи "запрошували" його на війну 5-6 разів, але вся ініціатива "заглохла" ще на ранній стадії.

Гіркін здивував мотивом війни в Україні

Нагадаємо, що минулого тижня терорист Гіркін відзначився викривальною заявою на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Терорист розкрив його справжній мотив війни проти України та оголосив, що все через те, що Путін хоче вступу РФ до НАТО.

На думку Гіркіна, диктатор позаздрив, що така можливість може відкритися для України і всім хотів довести, що Росія краща.

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