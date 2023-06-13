Російський терорист викрив Путіна в зраді.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розкрив зрадницький мотив, яким керувався Путін, розв'язуючи війну проти України.

Він заявив, що президент РФ образився на Захід у зв'язку з можливою перспективою України вступити в НАТО та вирішив показати, що "брати" в Альянс слід саме Росію. Такий висновок Гіркін зробив після сьогоднішньої прес-конференції Путіна з російськими "воєнкорами".

"Тепер мотиви СВО цілком зрозумілі: "Мене не взяли ,а їх-беруть? Абідна, так?!?" І плани СВО теж тепер більш-менш ясні: довести НАТО ,що "ми-краще!" і що" брати треба нас"", - зазначив Гіркін в Telegram.

Він уточнив, що на відміну від Путіна, в НАТО ніколи не прагнув й "вудки туди не закидав".

Путін дав задню і оголосив, що не піде на Київ - Гіркін засмутився

Нагадаємо, що сьогодні російський терорист Гіркін відзначився активністю у своїх соціальних мережах через масштабну прес-конференцію Путіна.

Зокрема, Гіркіна стривожила заява Путіна про те, що в рамках цілей так званої "СВО" армія РФ не має наміру знову намагатися захопити Київ.

У цьому ключі терорист відзначив, що, очевидно, лідер РФ збирається дочекатися, поки ЗСУ прийдуть до нього під Севастополь (тимчасово окупована територія Криму).

Також Путін у своєму сьогоднішньому "потоці свідомості" назвав дивні цифри втрат ЗСУ у порівнянні з окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: