Російський терорист послався на інформацію власного джерела та уточнив розташування сил РФ в Шебекіно та Новій Таволжанці.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розкрив позиції чеченських загонів у Бєлгородській області.

Гіркін, з посиланням на власне джерело, вказав, що в районі Шебекіно та Нової Таволжанки бійці Кадирова ховаються за спинами "мобіків". За його даними, ротація сил така:

"Перші стоять прикордонники; потім строковики; потім мобіки; потім ще якісь контрактники; а потім чеченці!",- вказав терорист.

Гіркін висміяв тилові війська Кадирова й нагадав, що раніше лідер Чечені обіцяв навести в області порядки.

Обіцянка Кадирова про чеченців у Бєлгородській області

Нагадаємо, на тлі активного партизанського руху в Бєлгородській області, в якому задіяні бійці Легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу", лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначився особистими "переживаннями".

4 червня він заявив, що готовий відправити туди своїх "кадировців" для того, щоб впорається з "терористами". При цьому він підлестив лідеру РФ Володимиру Путіну, що йому, звичайно ж, видніше, як слід діяти.

Раніше, по прибуттю в Білгородську область, загони Кадирова також заявили про плани боротися з сатаністами та ЛГБТ. Їх тік-ток війська лідера Чечені вбачають серед російських партизанів.

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