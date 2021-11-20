Кирило розрізняє "різнодумність" і "нормальну різнодумність" в країні.

Глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кирило (Володимир Гундяєв) вважає Росію "лідером вільного світу".

"Росія сьогодні – справді лідер вільного світу. Ми вільні від найпотужніших впливів зовні, ми розвиваємося своїм власним шляхом, і, дай Боже, щоби цей шлях був успішним", – цитує РБК слова Кирила.

Російський піп переконаний, що у "вільній" Росії немає якихось "гострих тем", довкола яких "зіштовхувалися б суспільні інтереси і розгорталися глибокі непримиренні протиріччя".

Кирило розрізняє "різнодумність" і "нормальну різнодумність", остання, переконаний глава РПЦ, не руйнує основи людського життя і створює підґрунтя для творчості.

Читайте також"О, господи, Раша": Лавров заплутався у назві Росії (відео)Раніше Кирило, який заперечує збройну агресію Росії щодо України і схвалює політику Путіна, застеріг "усіх начальників" від переходу до тиранії. Піп уточнив, що має на увазі церковну і світську владу.

Водночас допустив, що влада все ж може застосовувати щодо своїх громадян "іноді обмеження волі інших".

"Виконання начальницьких функцій, які вимагають в тому числі іноді обмеження волі інших, не може супроводжуватися особистою гординею і зверхністю, тоді влада стає тиранією", – повчає росіянин.

Що важливо

Кирило не приховує своєї лояльності і підпорядкованості Кремлю. З початку анексії Криму Володимир Гундяєв закликав підтримати і посилити окупацію українського півострова.

У жовтні 2021 року Гундяєв звинуватив якісь сили у спробі нав’язати "помилкові" погляди про Другу світову, заявляв про необхідність "захисту російськомовних" у світі і що РПЦ об’єднує росіян, українців та молдаван не тільки вірою, а й мовою.

Прихожан РПЦ Кирило закликав вчити своїх дітей любити "історичну Батьківщину" (Росію) і не виховувати їх україномовними.

Також Гундяєв з початку спецоперації Росії в Сирії стверджував, що російські військові нібито "несуть любов і мир з приходом Христа Спасителя на сирійську землю".

Виступає проти Православної церкви України.

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Автор: Віолетта Орлова