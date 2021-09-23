Вранці 20 вересня в Росії у Пермському державному університеті сталася стрілянина.

Глава Слідчого комітету у Пермському краї в РФ Сергій Сарапульцев покінчив з життям після наради, яка була присвячена стрілянині у місцевому університеті.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ й Telegram-каналів.

У мережі пишуть, що тіло головного слідчого знайшли у приватному котеджі.

Сьогодні в обласному управлінні Слідчого комітету пройшла нарада, на якій представники правоохоронних органів, зокрема голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, обговорювали нещодавню стрілянину у Пермському університеті.

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Сарапульцева призначили керівником слідчого управління по Пермському краї у липні 2018 року строком на 5 років.

Стрілянина в Пермському університеті: що відомо

Вранці 20 вересня в Росії у Пермському державному університеті сталася стрілянина.

В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали.

18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.

Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався.

Автор: Віолетта Орлова