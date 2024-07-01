Справи відкрили після його заяв про початок повномасштабної війни.

У Росії заочно засудили до 14 років колонії українського журналіста Дмитра Гордона.

Як повідомляє російський проєкт SOTAvision, українця визнали винним у публічних закликах до тероризму, "фейках" про російську окупаційну армію, розпалюванні ненависті або ворожнечі за заклик до ядерних ударів по РФ і закликів ліквідації лідерів Росії та Білорусі.

За їхніми даними, справи відкрили після заяв Гордона на початку повномасштабної війни, коли він "закликав США почати агресивну війну проти Росії із застосуванням ядерної зброї", а також звинуватив армію РФ у скоєнні воєнних злочинів, ударах по цивільній інфраструктурі та вбивствах мирних українців.

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Справи проти Гордона

Ще в березні 2022 року Слідчий комітет РФ порушив щодо українця кримінальну справу за публічні заклики до розв'язування агресивної війни, дії, спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі за ознаками національності та поширення "фейків" про російську окупаційну армію.

У липні суд заочно заарештував журналіста, а Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук. Також Гордона внесли до реєстру "терористів і екстремістів" Росфінмоніторингу.

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