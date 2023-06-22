За роботу над двоступеневою термоядерною бомбою РДС-37 Клінішов був нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора.

Помер черговий російський вчений, причетний до створення зброї. Цього тижня мертвим знайшли одного з творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішова. Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, його тіло виявили в його квартирі в центрі Москви.

За інформацією джерел агентства, 92-річний чоловік наклав на себе руки. Він нібито залишив передсмертну записку, в якій прощався з близькими. Її виявили поруч з його тілом.

Хто такий Григорій Клінішов

Григорій Клінішов народився в 1930 році. Був кандидатом фізико-математичних наук і лауреатом Ленінської премії 1962 року.

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Російські пропагандисти називають його "одним з творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37". Вона була випробувана 22 листопада 1955 року, коли Клінішову було близько 18 років.

За інформацією російських ЗМІ, Клінішов працював над проектом термоядерної бомби під керівництвом Андрія Сахарова з 1954 року. Він був у складі групи, яка займалася розробкою цього і ще декількох типів зарядів. За цю роботу Клінішов був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора в 1956 році.

Інциденти з російськими вченими під час повномасштабної війни в Україні

У травні трьом російським вченим, які працювали над технологіями гіперзвукових ракет, було пред'явлено звинувачення в держзраді. Це сталося після того, як 4 травня українська ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал".

На початку року стало відомо, що помер 85-річний Павло Камнєв, науковий керівник російського концерну "Алмаз-Антея" і розробник крилатих ракет "Калібр".

Минулого літа в московському СІЗО помер новосибірський вчений-фізик Дмитро Колкер, щодо якого відкрили справу про державну зраду.

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