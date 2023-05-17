У травні російські ракети продемонстрували свою неефективність в Україні.

Трьом російським вченим, які працювали над технологіями гіперзвукових ракет, пред'явлені "дуже серйозні звинувачення". Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу в середу, пише ТАСС.

Днями вчені з Сибірського відділення Російської академії наук опублікували відкритий лист, в якому спробували звернути увагу громадськості на те, що їхніх колег необгрунтовано переслідують правоохоронці. Йдеться про фахівців у сфері гіперзвукових ракетних технологій, звинувачених у державній зраді. Одного з них заарештували три тижні тому, інших - ще минулого року.

Пєсков заявив, що в Кремлі бачили звернення вчених, але нібито не можуть втручатися в ситуацію.

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"Працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції. Це дуже серйозне звинувачення. Зрозуміло, людина може бути визнана винною тільки за рішенням суду. І, звичайно, в ході якихось слідчих дій ми не маємо права говорити про якісь позиції", - сказав він, відповідаючи на прохання журналістів

Провал російських гіперзвукових ракет "Кинджал"

4 травня українська ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал", застосувавши для цього нещодавно поставлений комплекс ППО "Петріот". Раніше президент РФ Володимир Путін неодноразово хвалився, що Росія стала світовим лідером в царині гіперзвукових ракет, оскільки створила нібито незбивну ракету "Кинджал".

У ніч на 16 травня Росія влаштувала масований ракетний обстріл Києва, в якому були задіяні відразу шість ракет "Кинджал". Українські військові заявили, що змогли збити всі шість "Кинджалів".

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